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Поезд сбил двух человек на платформе Лось в Москве

Владимир Рубанов
16:26 12.07.2023
Один из пострадавших погиб, за жизнь второго борются врачи.
© Видео: Подслушано Ярославский район | Ярославка лайв, VK © Фото: Подслушано Ярославский район | Ярославка лайв, VK
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Поезд сбил двух человек в Москве, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Один из них погиб. За жизнь второго борются врачи.

Инцидент произошел на платформе Лось Ярославского направления Московской железной дороги. Погибла от травм женщина 1987 года рождения. Ранен мужчина 1976 года рождения, его отвезли в больницу. ЧП произошло днем в среду, 12 июля.

Следователи разбираются в случившемся.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье электричка столкнулась с «Газелью». Это произошло на железнодорожном переезде 120 км между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления МЖД.

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