В Подмосковье электричка столкнулась с «Газелью»

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«Газель» врезалась в пригородный поезд на переезде на 120-м км Московской железной дороги. Об аварии с участием пассажирского поезда сообщила пресс-служба МЖД.

«На железнодорожном переезде 120 км между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления МЖД, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, водитель автомобиля Газель выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6910 сообщением Дубна-Москва ... Столкновения избежать не удалось», - отметили в МЖД.

По данным оперативных служб МЖД, авария произошля в 16.55 в субботу 10 декабря. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения. По предварительной информации МЖД, среди пассажиров и бригады поезда пострадавших нет.

По данным МЧС, в аварии есть пострадавшие. На месте происшествия были задействованы 23 человека и восемь единиц спецтехники.