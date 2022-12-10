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В Подмосковье электричка столкнулась с «Газелью»

Ирина Елагина
20:03 10.12.2022
Авария с участием пригородного поезда произошла на 120-м км МЖД.
В Подмосковье электричка столкнулась с «Газелью»
© Фото: 50.mchs.gov.ru
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«Газель» врезалась в пригородный поезд на переезде на 120-м км Московской железной дороги. Об аварии с участием пассажирского поезда сообщила пресс-служба МЖД.

«На железнодорожном переезде 120 км между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления МЖД, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, водитель автомобиля Газель выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6910 сообщением Дубна-Москва ... Столкновения избежать не удалось», - отметили в МЖД.

По данным оперативных служб МЖД, авария произошля в 16.55 в субботу 10 декабря. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения. По предварительной информации МЖД, среди пассажиров и бригады поезда пострадавших нет.

По данным МЧС, в аварии есть пострадавшие. На месте происшествия были задействованы 23 человека и восемь единиц спецтехники.

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