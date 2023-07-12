Евменов рассказал о строительстве нескольких МРК проекта 22 800

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал о строительстве малых ракетных кораблей проекта 22 800 с шифром «Каракурт» для Черноморского флота. Об этом он заявил на церемонии приема в состав ВМФ России нового МРК «Циклон».

«Этот корабль первенец. За ним пойдет "Аскольд", потом будет "Амур", зеленодольцы (Зеленодольский завод имени А. М. Горького - прим. ред.) обещали, что в срок сделают "Тучу" и "Тайфун". Набирается группировка грозного оружия», - сказал Евменов.

Отметим, что сегодня в состав ВМФ России приняли новый ракетный корабль «Циклон». Церемония прошла на керченском судостроительном заводе имени Бутомы.

Проект МРК 22 800 с шифром «Каракурт» - корабли ближней морской зоны с водоизмещением около 800 тонн и вооружением, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов. В зависимости от поставленных боевых задач малые ракетные корабли проекта 22 800 могут действовать самостоятельно или в составе корабельных группировок.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.