Евменов рассказал о строительстве нескольких МРК проекта 22 800
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал о строительстве малых ракетных кораблей проекта 22 800 с шифром «Каракурт» для Черноморского флота. Об этом он заявил на церемонии приема в состав ВМФ России нового МРК «Циклон».
«Этот корабль первенец. За ним пойдет "Аскольд", потом будет "Амур", зеленодольцы (Зеленодольский завод имени А. М. Горького - прим. ред.) обещали, что в срок сделают "Тучу" и "Тайфун". Набирается группировка грозного оружия», - сказал Евменов.
Отметим, что сегодня в состав ВМФ России приняли новый ракетный корабль «Циклон». Церемония прошла на керченском судостроительном заводе имени Бутомы.
Проект МРК 22 800 с шифром «Каракурт» - корабли ближней морской зоны с водоизмещением около 800 тонн и вооружением, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов. В зависимости от поставленных боевых задач малые ракетные корабли проекта 22 800 могут действовать самостоятельно или в составе корабельных группировок.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.