Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных объектов

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По словам президента, следует ориентироваться в развитии инфраструктуры не на текущие показатели внутреннего туризма, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться.

Президент России Владимир Путин предложил добавить в программу льготного кредитования парки развлечений и горнолыжные курорты. При льготном кредитовании гостиничных объектов глава государства поручил делать акцент на поддержку самого востребованного сегмента - 3-4 звезды.

В прошлом году внутренний туристический поток заметно вырос, сказал Путин. По данным Росстата, размещение в коллективных объектах возросло на 16,7%. Это в абсолютных величинах почти 10 млн человек.

«Нужно динамичнее развивать инфраструктуру для отдыха в нашей стране. Причем ориентироваться здесь не на текущие цифры, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться. В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов. Сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента - это 3-4 звезды», - сказал президент.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии третьего дня ПМЭФ-2023. XXVI Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. Участие в ПМЭФ в этом году подтвердили 17 тысяч человек из 130 стран мира.