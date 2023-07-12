В аэропорту Сочи заявили, что диктор не путал Самару и Саратов

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Информация о том, что диктор в аэропорту Сочи перепутал Самару и Саратов, не соответствует действительности, заявили в воздушной гавани курорта. Ранее сообщалось о том, что из-за ошибки диктора пассажиры саратовского рейса опоздали на борт.

Информацию об этом инциденте разместила в соцсети победительница детского шоу «Голос» Анна Доровская. Однако в аэропорту сообщили, что такая ситуация не могла случиться по той причине, что объявления о начале посадки и ее завершении зачитывает автоматический информатор по тексту.

Согласно логам, программа делала объявления правильно и вовремя, сообщили в аэропорту. Пассажирам посоветовали быть внимательными и следить за сведениями о рейсах на табло.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что непогода на Кубани не угрожает туристам. Ситуация в Туапсинском районе, где была объявлена чрезвычайная ситуация, в ближайшее время должна нормализоваться.