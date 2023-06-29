В Амурской области отравились 70 воспитанников оздоровительного лагеря
Дети жалуются на сильные боли в животе и рвоту.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Десятки детей из оздоровительного лагеря «Белые горы» в Амурской области обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Речь о 70 несовершеннолетних, которые жалуются на рвоту и боли в животе. Всего в лагере отдыхали 275 воспитанников, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратурой района организована проверка соблюдения прав несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее в Нижегородской области скончался подросток, заболевший в оздоровительном лагере. Ребенка доставили в инфекционную больницу, где он умер несмотря на все усилия врачей.