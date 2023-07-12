США и страны G7 готовы озвучить гарантии безопасности для Киева

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия должен выполнить Киев для членства в НАТО.

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Президент США Джо Байден и лидеры стран «Большой семерки» планируют объявить о предоставлении Украине гарантий безопасности и долгосрочных обязательствах по поддержке Киева. Об этом заявила старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоут.

«Президент Байден и лидеры G7 вместе с <...> Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины», - приводит РИА Новости слова Слоут.

Кроме того, представители «Семерки» и глава Белого дома расскажут о планах по созданию на Украине вооруженных сил «способных защитить себя», добавила она. Вероятно, декларация о предоставлении Украине гарантий безопасности будет ратифицирована по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, добавила представитель администрации президента США.

Сегодня в Вильнюсе второй день саммита Североатлантического альянса. Ранее стало известно о недовольстве делегации из Вашингтона поведением президента Украины Владимира Зеленского. Он позволил себе публичное недовольство отсутствием прогресса по членству Киева в альянсе.