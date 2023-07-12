В стране и мире Синоптик Варакин предупредил жителей Туапсе о новых дождях в выходные Анна Назайкина По последним данным, четыре человека числятся пропавшими без вести после подтоплений в Туапсинском районе. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Артур Уткин, overheartuapse, VK Читайте нас на: Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе со «Звездой» рассказал, как в ближайшие дни изменится погода в Туапсе. Напомним, ранее на территории Туапсинского района из-за мощных дождей сильно поднялся уровень воды в реках. По последним данным, четыре человека числятся пропавшими без вести. В настоящий момент проводится эвакуация людей, сотрудники аварийных служб откачивают воду, расчищают водоотводные лотки, идет разбор скопившегося мусора. «В Туапсе будут дожди, да, сильные…Завтра уже, 13 июля, практически к вечеру дожди прекратятся», - сказал Варакин. Однако, по словам синоптика, уже в эти выходные, 15-16 июля, в Туапсинский район могут снова вернуться дожди. Экспертное мнение и аналитика