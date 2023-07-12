Армия МО РФ: склады топлива для техники ВСУ уничтожены в Одесской области Удары нанесены в районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск, уточнили в оборонном ведомстве. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Склады топлива для украинской бронетехники уничтожены в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. «В районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники», - сообщил Конашенков. Также в районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады Нацгвардии Украины, добавил представитель оборонного ведомства. Кроме того, Конашенков сообщил об отражении 30 атак противника на Донецком направлении спецоперации. Активную помощь в этом оказывала авиация и артиллерия «Южной» группировки войск. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика