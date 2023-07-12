МО РФ: склады топлива для техники ВСУ уничтожены в Одесской области
Удары нанесены в районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск, уточнили в оборонном ведомстве.
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Склады топлива для украинской бронетехники уничтожены в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники», - сообщил Конашенков.
Также в районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады Нацгвардии Украины, добавил представитель оборонного ведомства.
Кроме того, Конашенков сообщил об отражении 30 атак противника на Донецком направлении спецоперации. Активную помощь в этом оказывала авиация и артиллерия «Южной» группировки войск.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.