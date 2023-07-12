МО РФ показало кадры взрывов на позициях ВСУ после удара российских «Гиацинтов»

Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б», получив координаты цели, оперативно развернулись и открыли огонь по позициям противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры взрывов на позициях украинских боевиков после ударов по ним из буксируемых пушек «Гиацинт-Б».

Артиллеристы Западного военного округа прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают маскировочной сетью. В ролике показана подготовка к стрельбе, процесс заряжания орудия, ведение огня.

Корректировка стрельбы производится с помощью беспилотников, также камеры дронов фиксируют попадания по противнику. На кадрах объективного контроля видно, как ответным огнем был уничтожен минометный расчет противника. Кроме того, артиллеристы поражен склад боеприпасов.

Также российское оборонное ведомство опубликовало видео с боевыми вылетами Су-34 в зоне спецоперации. Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий российских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.