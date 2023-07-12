Минобороны опубликовало видео с боевыми вылетами Су-34 в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало, как осуществляются боевые вылеты экипажей истребителей Су-34 Восточного военного округа (ВВО) в зоне спецоперации.

Перед вылетом техника тщательно готовится, проверяется работа всех систем, подвешиваются ракеты, заправляются самолеты. Истребитель идет на взлетно-посадочную полосу, взлетает, патрулирует местность.

Между тем в пресс-центре группировки «Центр» сообщили об ударе российской авиации по пунктам временной дислокации и опорнику противника на Краснолиманском направлении.

Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24. Самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В кабине пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Кроме того, увеличены маневренные характеристики, полезная нагрузка и запас топлива.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.