Нарышкин в конце июня обсуждал с главой ЦРУ Бернсом, что делать с Украиной
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что в конце июня общался по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Беседа была посвящена украинской тематике.
«Основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», - приводит ТАСС его слова.
Глава ЦРУ позвонил Нарышкину, чтобы обсудить попытку мятежа, которая произошла в РФ 24 июня, однако, по словам главы СВР, это было предлогом для того, чтобы пообщаться по теме Украины.
В январе сообщалось, что Бернс воспользовался встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы удостовериться в том, что Киев продолжит взаимный обмен информацией с Вашингтоном. Они обсудили вопрос о том, как долго украинские власти могут рассчитывать на поставки вооружений и техники западными странами.