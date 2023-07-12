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Нарышкин в конце июня обсуждал с главой ЦРУ Бернсом, что делать с Украиной

Андрей Аркадьев
13:10 12.07.2023
По словам директора СВР, беседа длилась около часа. Он добавил, что возможность личной встречи с главой ЦРУ сохраняется.
Нарышкин в конце июня обсуждал с главой ЦРУ Бернсом, что делать с Украиной
© Фото: Kremlin PoolGlobal Look Press, РИА Новости
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что в конце июня общался по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Беседа была посвящена украинской тематике.

«Основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», - приводит ТАСС его слова.

Глава ЦРУ позвонил Нарышкину, чтобы обсудить попытку мятежа, которая произошла в РФ 24 июня, однако, по словам главы СВР, это было предлогом для того, чтобы пообщаться по теме Украины.

В январе сообщалось, что Бернс воспользовался встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы удостовериться в том, что Киев продолжит взаимный обмен информацией с Вашингтоном. Они обсудили вопрос о том, как долго украинские власти могут рассчитывать на поставки вооружений и техники западными странами.

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