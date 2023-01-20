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Глава ЦРУ Бернс обсудил с киевскими властями налаживание обмена информацией

Марина Крижановская
12:26 20.01.2023
Глава ЦРУ Бернс встретился с киевскими властями.
Глава ЦРУ Бернс обсудил с киевскими властями налаживание обмена информацией
© Фото: IMAGO, Rod Lamkey, CNP, MediaPun, Globallookpress
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По информации американских СМИ, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на минувшей неделе тайно посетил Киев. Сообщается, что у него была встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Газета The New York Times пишет, что во время этой встречи он обсуждал налаживание оперативного обмена информацией с украинской стороной о передвижении ее войск.

Вместе с тем сообщается, что Бернс встречался с высокопоставленными представителями украинской разведки. Но, как сообщает СМИ, представители США «не стали обсуждать характер этих дискуссий».

Приезд директора американской разведки был предпринят, по сообщению издания, для гарантирования того, «что информация продолжает поступать от обеих сторон». Газета ссылается на неназванного чиновника, который рассказал, что США периодически выражали недовольство информированием о планах Киева, добавив, что более осведомлены «о военных передвижениях и намерениях Москвы».

Немногим ранее в Кремле не исключили встречу Нарышкина с главой ЦРУ Бернсом. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в таком диалоге есть польза.

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