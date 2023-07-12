Силовики показали подрыв тайника с оружием украинских диверсантов в ЛНР

В схроне находилось самодельное взрывное устройство, которое установили в неизвлекаемое положение.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Луганской Народной Республике взорвали схрон украинских диверсантов, где хранилось вооружение боевиков, соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды»

Как уточнили силовые структуры республики, тайник был оборудован вражеской ДРГ в северных районах ЛНР.

В схроне было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое установили в неизвлекаемое положение, именно поэтому тайник был уничтожен путем подрыва.

Эта находка, по словам силовиков, говорит о том, что среди украинских диверсантов, оборудовавших схрон, были специалисты по минно-взрывному делу.

Сейчас правоохранители устанавливают лица, которые причастны к оборудованию схрона и подготовке террористических актов в Луганской Народной Республике.

В начале июня в Запорожской области обнаружили схрон с гранатами для сброса с беспилотных летательных аппаратов.