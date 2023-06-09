В Запорожье обнаружили схрон с гранатами для сброса с беспилотников

В силовых структурах Запорожской области обнаружен схрон с гранатами, предназначенными для сброса с БПЛА.

© Видео: Силовые ведомства Запорожской области © Фото: Силовые ведомства Запорожской области

В распоряжении «Звезды» оказались кадры найденного в Бердянске в Запорожской области схрона с гранатами, которые были оборудованы для проведения атак с использованием беспилотников.

«Сотрудниками силовых ведомств Запорожской области выявлен схрон с гранатами Ф-1 и АГС-17, оборудованными для сброса с БПЛА», - рассказали сотрудники силовых ведомств Запорожской области.

Ранее разведчики ЗВО обнаружили схрон с украинской формой, документами и картами западных инструкторов в брошенном на окраине дачного поселка доме. На участке также находилась профессиональная растяжка с гранатой западного производства.

Внимание разведчиков к дому привлекли замеченная машина и люди во дворе. В то время как в доме зарегистрирована женщина с детьми, которая уже давно в нем не появлялась.

Особое внимание привлекли аэрофотоснимки с отметками на английском языке и групповые фото с иностранными инструкторами, на обороте которых пожелания удачи. По словам командира отделения разведгруппы с позывным Бетон, просто так иностранные инструкторы не приезжают, их задачей является обучение людей по натовским стандартам.