Спасатели эвакуировали с Эльбруса туристов из Белоруссии

© Видео: Альпинистский клуб «Каскад» © Фото: Альпинистский клуб «Каскад»

В Кабардино-Балкарии при спуске с горы Эльбрус на высоте 5 300 метров туристическая группа из пяти человек, в составе которой есть граждане Белоруссии, попросила о помощи. Двоим альпинистам стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На помощь прибыла группа из восьми спасателей. Специалисты эвакуировали туристов с горы в село Терскол на базу спасательного отряда, сообщили в региональном управлении ведомства. Медицинская помощь никому не потребовалась.

«Группа состояла из 5 человек, по уточненной информации 4 из них из Республики Беларусь, один гражданин РФ. Свой маршрут в МЧС России не регистрировали», - отметили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Напомним, ранее еще одна группа туристов не могла спуститься с высоты 5 300 метров на Эльбрусе из-за сложных погодных условий. На помощь пришли спасатели.