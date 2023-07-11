Вступил в силу приказ МВД, лишающий уклонистов возможности получать и обменивать права

С апреля вступили в силу поправки, которые не позволяют получать права тем, кто обязан был встать на воинский учет, но не сделал этого.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Приказ МВД, который лишает уклонистов от воинской службы права ставить автомобили на учет и обменивать водительские права, вступает в силу. Поводом для ограничений является проигнорированная повестка.

Сначала решение об этом появится в едином реестре воинского учета, а через сутки - информацию получат и в ГИБДД. Сама электронная база данных военнообязанных заработает к осеннему призыву. Цифровая повестка будет считаться автоматически врученной спустя семь дней после появления в реестре, даже если в руки не передали бумажную.

Закон о создании единого реестра военнообязанных был принят в середине апреля. Новая норма предполагает введение электронных повесток, а также ограничения для уклонистов. Он предполагает ряд ограничений для тех, кто игнорирует призывы военкомата явиться после получения повесток.