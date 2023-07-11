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Бойцы группировки «Восток» отразили пять танковых атак ВСУ на Времевском выступе

08:06 11.07.2023
В ходе боя были уничтожены несколько бронемашин иностранного производства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Танковый взвод танкового полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских националистов на Времевском выступе. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск Олег Чехов.

«За короткое время подразделением лейтенанта Кыдрасова были отражены пять танковых атак противника, уничтожены несколько боевых бронемашин иностранного производства. Кроме того, офицер руководил действиями бронегруппы по уничтожению противника, укрывшегося в лесополосах», - рассказал Чехов.

Кроме того, лейтенант Кыдрасов лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов. Контрнаступление националистов было остановлено.

Ранее Чехов сообщил об уничтожении нескольких диверсионно-разведывательных групп противника на Запорожском направлении. Боевиков обнаружили и уничтожили с воздуха при помощи ударного беспилотника. Все попытки националистов атаковать на этом направлении спецоперации были успешно отбиты.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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