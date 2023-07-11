Разведгруппы противника были замечены при помощи беспилотников и своевременно уничтожены.

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На Запорожском направлении специальной военной операции военнослужащими российской группировки «Восток» уничтожены несколько групп украинских националистов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Все попытки были сорваны, противник отступил с тяжелыми потерями, уточнил он.

«На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации. Националисты несут потери в живой силе и технике», - сказал Чехов.

Кроме того, в районе Приютного средствами воздушной разведки была раскрыта группировка украинских разведчиков. Боевики были уничтожены при помощи ударного беспилотника. Кроме того, отряд боевиков был замечен и уничтожен в районе Новодаровки. Как отметил Чехов, расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса» был сбит БПЛА противника «Валькирия».

Ранее стало известно, что артиллеристы Центрального военного округа уничтожили гаубицу М-777 иностранного производства на Краснолиманском направлении. Орудие врага было поражено при помощи САУ «Мста-С».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.