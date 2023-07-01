В футболе могут изменить правило определения офсайда

Согласно новой концепции положение «вне игры» будет считаться в случае, если корпус игрока атаки будет целиком впереди последнего игрока защиты.

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В футболе могут изменить правило определения положения «вне игры». Новую концепцию обсуждают Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Об этом сообщает RT со ссылкой на испанскую спортивную газету Mundo Deportivo.

«Даже с наличием VAR (cистема видеопомощи арбитрам. - Прим. ред.) и появлением полуавтоматического офсайда в развитии современного футбола остается много сомнений относительно этого нарушения», - говорится в материале издания.

Уточняется, что согласно обновленному положению офсайд будет считаться в случае, если корпус игрока атаки будет целиком впереди последнего игрока защиты. В пограничных ситуациях судьи не будут засчитывать нарушение линии офсайда. В публикации говорится, что соответствующее изменение должно сделать самый популярный вид спорта более динамичным и зрелищным. В ближайшее время нововведение протестируют в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов.

Пересмотреть правило определения офсайда предложил руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер, который с 1996 года по 2018 год возглавлял лондонский «Арсенал».

Ранее ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России и Украины для иностранных игроков до июня 2024 года. Сообщалось, что приостановить соглашения будет возможно при условии информирования о таком решении клубов до 1 июля 2023 года.