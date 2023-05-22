ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из РФ и Украины

Приостановить контракты будет возможно при условии информирования о таком решении клубов до 1 июля 2023 года.

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Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами Российской Федерации и Украины для иностранных игроков до июня 2024 года.

На официальном сайте организации говорится, что по решению ФИФА иностранные тренеры и игроки могут приостанавливать контракты с клубами, которые входят в РФС и УАФ до 30 июня 2024 года. Данная мера может приниматься при условии, что клубы должны быть проинформированы об этом решении до 1 июля 2023 года.

Ранее российская сборная по футболу отказалась участвовать в турнире ассоциации Центральной Азии. Генеральный директор РФС Максим Митрофанов объяснил такое решение большой нагрузкой на игроков.