Гроссмейстер Карякин рассказал, что нужно делать, чтобы тренировать мозг

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Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин на Дне Московского спорта, который проходит в «Лужниках», рассказал «Звезде», какие игры стоит выбирать для тренировки мозга и с кем бы он мечтал сразиться.

«Нужно играть в шахматы, по крайней мере, это один из хороших вариантов, который я рекомендую и которым я занимаюсь. Можно, конечно, играть в разные игры. Я еще играю в шашки, нарды, люблю решать судоку. Кстати говоря, отличный вариант для развития мозгов, а дальше каждый сам решает», - сказал он.

Спортсмен также заявил, что регулярно посещает футбольные матчи и различные спортивные мероприятия на стадионе «Лужники». Кроме того, он сообщил, что с 21 по 23 июля примет участие в турнире Moscow open, где соберутся сильнейшие шахматисты страны.

«Здорово, что в Москве есть такое место, которое пропитано духом спорта», - отметил Карякин.

На вопрос о том, с кем бы он мечтал сразиться и есть ли какая-то недостижимая вершина, гроссмейстер ответил, что «таких нет».

Ранее Сергей Карякин приехал в зону специальной военной операции, где дал мастер-класс по игре в шахматы российским бойцам. Знаменитый гость пообщался с военными, поинтересовался их бытом и выразил уверенность в скором возвращении защитников Донбасса домой.