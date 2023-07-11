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Научный прогресс: как стеклодув ЮФУ Иевлев помогает совершенствовать беспилотники

Виталий Никулин
Ярослава Коценко
07:10 11.07.2023
Подобных специалистов по всей стране не больше десятка, научные стеклодувы берутся за самые необычные проекты из различных сфер деятельности.
Научный прогресс: как стеклодув ЮФУ Иевлев помогает совершенствовать беспилотники
© Фото: ТРК «Звезда»
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Дмитрий Иевлев - стеклодув в пятом поколении. В его мастерской редкие станки и инструменты, благодаря которым живут традиции и секреты трудовой династии, зародившейся еще в середине IXX века. Прапрадед выдувал пробирки и лампы для гомеопатии, праправнук работает научным стеклодувом при Южном Федеральном университете в Ростове-на-Дону. Заказы принимает от ученых со всей страны: химики, физики-ядерщики, биологи, геологи. Работает и с нефтегазовой промышленностью, «Росатомом» и «Роскосмосом». Нередко обращаются и военные.

© ТРК «Звезда»

С художественным стеклом мастер уже давно не работает. Говорит, что в научном и практическом поле деятельности чувствуется настоящая польза и ценность. Ведь здесь нужно изготавливать уникальную лабораторную посуду для эксклюзивных исследований ученых или, например, микромодели приборов для важнейших отраслей промышленности.

В лаборатории с длинным названием «Наноструктурные материалы для электрохимической энергетики» о необходимости редчайшей профессии стеклодува знают лучше других. Руководитель Анастасия Алексеенко показывает один из поврежденных приборов. Это не черная дыра, и даже не ее макет, но вот стоимость космическая - более 200 тысяч рублей. Производство - США. Сейчас в связи с санкциями заказать новую такую стеклянную ячейку невозможно. Без профессии научного стеклодува весь процесс исследований мог бы встать. А занимаются здесь, к слову, фундаментальными и прикладными разработками в сфере водородной энергетики.

«Это экологически чистый источник энергии, поэтому весь мир переходит к этому типу энергии. Эта тематика очень востребованная, имеются дорожные карты для развития водородной энергетики. Для БПЛА такие устройства с топливными элементами… дальность полета больше, либо грузоподъемность может быть больше. Мы обращаемся всегда к традиционному стеклодувному делу», - рассказала руководитель лаборатории наноструктурных материалов для электрохимической энергетики ЮФУ Анастасия Алексеенко.

Сегодня работа в стеклодувной мастерской Дмитрия Иевлева идет с двойной продуктивностью. К сыну заглянул отец. Научные стеклодувы Дмитрий и Александр Анатольевич Иевлевы сегодня вместе принимают новый вызов, поставленный наукой. В процессе обмениваются бесценным опытом, копившемся столетиями. Вероятно этот опыт не выйдет за двери мастерской. Ремесло пережило революции и войны, а поделиться секретами династии не с кем.

© ТРК «Звезда»

Профессия вымирает и людей с подобным багажом знаний и умений, как у стеклодувов Южного Федерального университета, на всю страну наберется всего с десяток. И пока освобождающуюся нишу занять не смогут ни люди, ни машины.

«Что хотелось бы добавить... чтобы государство обратило внимание на эту профессию. Просто так ее поддерживать очень тяжело. Она очень энергоресурсная и материально затратная. Те люди, которые эту профессию поддерживают в России – это чистый энтузиазм. Просто так сюда прийти и начать работать невозможно. Хотелось бы, чтобы государство нас оценило. Тех людей, тех ветеранов, которые остались и работают и поддерживают. Люди, которым сейчас от 65 до 75, они продолжают поддерживать все отрасли промышленности и наше государство. Чтобы их как-то оценили», - отметил научный стеклодув Дмитрий Иевлев.  

Ранее президент Владимир Путин подписал Указ о назначении государственных премий за минувший в год, в том числе и в научной сфере. За выдающиеся достижения в области науки и технологии в 2022 году госпремии получили сотрудники НИИ «Курчатовский институт» Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин, а также работающие в Национальном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов.

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