В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2022 год

Вероника Волосунова
12:53 11.06.2023
Также президент России Владимир Путин подписал указы о назначении госпремий в гуманитарной и благотворительной деятельности.
Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2022 год
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
Читайте нас на:

Российский лидер Владимир Путин подписал указы о назначении государственных премий за 2022 год в научной, культурной, гуманитарной и благотворительной областях. Об этом следует из соответствующих документов, опубликованных на сайте Кремля.

Всего президент подписал 11 июня четыре указа. В первом, что госпремию за достижение в правозащитной деятельности получила глава фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, а за достижения в благотворительной деятельности награждена Юлия Зимова, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

За достижения в гуманитарной сфере госпремию получит Карен Шахназаров, который является генеральным директором Киноконферна «Мосфильм». В области литературы и искусства президент отметил реставратора Андрея Голубейко, который занимался восстановлением картинны И.Е.Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», Александру Пермякову, являющуюся художественным руководителем «Государственного академического русского народного хора имени М.Е.Пятницкого», и Константина Эрнста за создание художественного фильма «Вызов».

За выдающиеся достижения в области науки и технологии в 2022 году госпремии получат сотрудники НИИ «Курчатовский институт» Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин, а также работающие в Национальном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов.

Ранее лучших деятелей в сфере культуры наградило Министерство Обороны в Центральном академическом театре Российской Армии. Они получили премии за труд и служение культуре, а также за вклад в развитие патриотизма в непростое время. Всего было девять номинаций. Награду в том числе получила певица Юта, который не раз приезжала в зону спецоперации, чтобы песнями оказать поддержку российским бойцам.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:34 В стране и мире
Экс-сотрудник Госдепа Райт: расширение НАТО может ослабить альянс
12:10 В стране и мире
Песков: хозяева украинского режима противятся мирным переговорам с РФ
10:21 В стране и мире
Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем
10:03 Армия
Видео
В СКБ Минобороны рассказали, как СВО изменила беспилотники «Уран»
06:32 В стране и мире
Сотрудники МЧС спасли больше 1700 человек с зон подтопления после разрушения Каховской ГЭС
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.