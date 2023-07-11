Глава Пентагона обсудил со своим коллегой военную модернизацию Турции

Министры обороны США и Турции высоко оценили военное сотрудничество между двумя странами.

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Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. Стороны обсудили военное сотрудничество Вашингтона и Анкары, а также двусторонние цели в вопросах обороны.

«Остин и Гюлер высоко оценили долгую историю военного сотрудничества между США и Турцией и приветствовали наше продолжающееся тесное сотрудничество», - цитирует РИА Новости сообщение Пентагона.

Кроме того, Ллойд и Гюлер позитивно оценили трехсторонние переговоры между Турцией, Швецией и руководством НАТО по вопросу потенциального членства Стокгольма в альянсе и дальнейшую военную модернизацию.

Ранее стало известно о согласии Турции снять вето на вступление Швеции в НАТО. Взамен власти скандинавского государства обязались лоббировать расширение таможенного союза Турции и ЕС и активизировать переговоры о предоставлении Анкаре безвизового режима с Европейским союзом.