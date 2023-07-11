В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Пентагона обсудил со своим коллегой военную модернизацию Турции

Ян Брацкий
06:42 11.07.2023
Министры обороны США и Турции высоко оценили военное сотрудничество между двумя странами.
Глава Пентагона обсудил со своим коллегой военную модернизацию Турции
© Фото: Rod Lamkey - CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. Стороны обсудили военное сотрудничество Вашингтона и Анкары, а также двусторонние цели в вопросах обороны.

«Остин и Гюлер высоко оценили долгую историю военного сотрудничества между США и Турцией и приветствовали наше продолжающееся тесное сотрудничество», - цитирует РИА Новости сообщение Пентагона.

Кроме того, Ллойд и Гюлер позитивно оценили трехсторонние переговоры между Турцией, Швецией и руководством НАТО по вопросу потенциального членства Стокгольма в альянсе и дальнейшую военную модернизацию.

Ранее стало известно о согласии Турции снять вето на вступление Швеции в НАТО. Взамен власти скандинавского государства обязались лоббировать расширение таможенного союза Турции и ЕС и активизировать переговоры о предоставлении Анкаре безвизового режима с Европейским союзом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:42 В стране и мире
Глава Пентагона обсудил со своим коллегой военную модернизацию Турции
06:19 Армия
Видео
Бойцы группировки «Восток» уничтожили националистов на Запорожском направлении СВО
06:02 Армия
Видео
Командир разведчиков «Острог» рассказал, как правильно действовать в ходе вылазок
04:24 В стране и мире
Конгресс США инициирует поправку к бюджету о запрете на поставку кассетных бомб
02:03 В стране и мире
Times: Литва призвала НАТО отказаться от ограничений на создание военных баз у границ с Россией
Популярное
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле
Видео
В Темрюке мотоциклист насмерть сбил пятилетнюю девочку с отцом
Джонни Депп прилетит в Россию
Лжесотрудники Центробанка стали вызывать граждан на личный прием в ЦБ
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.