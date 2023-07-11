Артиллеристы ЦВО показали кадры уничтожения гаубицы М-777 в зоне СВО

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Артиллеристы ЦВО в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийское орудие националистов в зоне проведения спецоперации на Краснолиманском направлении. Целью боевого расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» стала гаубица М-777 иностранного производства.

Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени при помощи беспилотника, что позволило уничтожить орудие противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 километров.

«Мы получаем разные задачи от командования. Это поражение огневой силы и средств противника, его бронетехники, артиллерийских установок, в том числе иностранного образца, бронетранспортеров, танков. Приходит цель, мы отрабатываем одним пристрелочным, а далее переходим на поражение. Ждем результата и сразу меняем позицию», - рассказал старший офицер батареи с позывным «Кислород».

За уничтоженную технику националистов расчеты представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением.

Ранее расчеты российских самоходок «Мста-С» дали отпор боевикам, наступающим на Запорожском направлении спецоперации. Разведка круглосуточно сообщает бойцам-артиллеристам координаты позиций врага, по которым наносятся точные удары.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.