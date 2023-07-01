Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал Манилов

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В Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка после тяжелой продолжительной болезни скончался бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Валерий Манилов, ему было 84 года. Об этом «Звезде» сообщили в Клубе военачальников РФ.

В общественной организации заявили, что похороны Манилова состоятся 3 июля на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

В июле 1993 года Валерий Леонидович стал помощником секретаря Совета Безопасности России, а с октября 1993 по сентябрь 1996 года занимал должность заместителя секретаря Совбеза РФ. После этого в течение почти пяти лет Манилов был первым заместителем начальника Генштаба ВС РФ. В июне 2001 года указом президента Владимира Путина был отправлен в отставку и уволен из Вооруженных сил с официальной мотивировкой «по возрасту».

В марте руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин сообщил, что на 104-м году жизни скончался последний советский летчик, который бомбил Берлин, - генерал-полковник авиации Василий Васильевич Решетников. Причина ухода из жизни легендарного летчика - острая сердечная недостаточность.