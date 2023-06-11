Украина ввела санкции против главы Конституционного суда России Зорькина

Из подписанного Зеленским указа следует, что под санкции также попали 10 действующих судей российского Конституционного суда.

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Украина ввел санкции против 178 человек, включая 10 действующих судей Конституционного суда России и его главу Валерия Зарькина. Об этом следует из опубликованного на сайте Зеленского указа, который он подписал сегодня.

Санкции будут действовать в течение пяти лет. В списке также оказались судьи Конституционного суда РФ в отставке и суди из регионов России, большая часть из которых из Крыма.

Кроме того, под санкции попали четверо судей, которые принимали решения об аресте и приговоре оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе* (признан в России иноагентом), который получил 25 лет в колонии строго режима за госизмену и распространение заведомо ложной информации.

* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.