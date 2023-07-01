Мгновенная карма от фонаря: во Франции на мародеров упал столб

Во Франции в ходе протестов мародеры пытались спилить фонарный столб болгаркой, однако тот упал прямо на них.

© Видео: _LePetitCaporal, Twitter © Фото: _LePetitCaporal, Twitter

Во Франции в ходе массовых беспорядков мародеры пытались спилить фонарный столб болгаркой, однако не рассчитали, и тот упал прямо на них.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как во время сноса уличного объекта летели искры, затем злоумышленники не заметили момент падения столба. О том, какие травмы получили бунтари, пока неизвестно.

Сегодня стало известно, что в ходе массовых протестов во Франции в ночь с 30 июня на 1 июля задержали около тысячи человек. По данным французских средств массовой информации, 79 сотрудников полиции получили ранения.