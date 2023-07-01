Президент Абхазии выразил Путину поддержку в связи с действиями властей РФ

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией. Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Кремля.

Как утверждается, беседа двух глав государств прошла по инициативе Сухума.

В ходе телефонной разговора Бжания выразил полную поддержку мер, которые власти РФ приняли для защиты конституционного строя и безопасности российский граждан.

«Обсуждены также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии», - сообщили в Кремле.

Напомним, в минувшую пятницу, 30 июня, индийский премьер Нарендра Моди выразил российскому лидеру Владимиру Путину поддержку в связи с событиями, произошедшими в РФ 24 июня.