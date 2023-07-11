Посол РФ в США: ситуация скатывается к самому неблагоприятному исходу в противостоянии России и НАТО

Анатолий Антонов отметил, что в Соединенных Штатах подготавливают общественное мнение к одобрению новых антироссийских мер.

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Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии НАТО и России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он также отметил, что в Штатах уже подготавливают общественное мнение к одобрению антироссийских мер, которые примут на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

«Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась. Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Посол также отметил, что меры, предпринимаемые Западом, создают все более непреодолимые преграды для выхода из сложившегося кризиса. Этот кризис чреват серьезными последствиями для международной безопасности.

Напомним, ранее Анатолий Антонов заявил, что США поставками кассетных боеприпасов Киеву приближают мировую войну. Он отметил, что Соединенные Штаты игнорируют негативное мнение своих союзников и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно применения кассетных боеприпасов неизбирательного действия.