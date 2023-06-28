МО РФ показало кадры уничтожения украинской колонны бронетехники
Вражеская техника была уничтожена российской армейской авиацией на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением бронетехники противника на Южно-Донецком направлении.
Сообщается, что неприятельская техника была замечена экипажами разведывательно-ударных вертолетов.
После этого украинская колонна была уничтожена при помощи управляемых ракет.
Ранее сообщалось, что расчет российской кочующей гаубицы Д-20 обратил в бегство украинских боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.