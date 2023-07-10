В Николаеве после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в час ночи.

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В ночь на понедельник в городе Николаев прогремел взрыв. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские средства массовой информации.

А в час ночи в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Это следует из данных украинского министерства цифровой трансформации.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон приняли решение о поставках на Украину кассетных боеприпасов. Это решение, по мнению посла России в США Анатолия Антонова, приближает все человечество к огромной военной катастрофе.

Дипломат также обратил внимание на игнорирование Соединенными Штатами реакций союзников и мнение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он назвал желание поставить кассетные боеприпасы жестом отчаяния.