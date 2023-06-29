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МО РФ: подразделения ВСУ уничтожены на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста

08:00 29.06.2023
Попытки переброски боеприпасов на лодках и катерах обнаруживаются расчетами беспилотников и пресекается артиллерийским огнем.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие в зоне спецоперации предотвратили очередную безуспешную попытку переброски подразделений ВСУ в районе Антоновского моста, на левом берегу Днепра.

Там десантно-штурмовые подразделения ликвидировали очередную диверсионно-разведывательную группу. Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ.

«Мы наносим противнику огневое поражение, проводятся поисковые и разведывательные действия. Планомерно и систематически их уничтожаем. Мы их потихоньку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, подвести боеприпасы и медикаменты, но мы наносим по ним удары. На нашем берегу их не было и нет», - рассказал начальник штаба полка с позывным «Белый».

Круглосуточно ведется воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», которые корректируют огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем, реактивных залповых систем и удары авиации.

«Противник ведет себя, как любой солдат. У них там мало украинцев, есть наемники. Они вступают в бой с нами, пытаются что-то сделать, пробиться на нашу территорию. Заходят и уходят сразу. Работает наша артиллерия и мы отражаем наступление врага», - добавил сапер с позывным «Рязань».

ВСУ несут серьезные потери, попытки переброски дополнительных групп, боеприпасов и медикаментов на лодках и быстроходных катерах своевременно обнаруживаются и пресекается артиллерийским огнем. Возможности перебросить тяжелое вооружение на левый берег у врага нет.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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