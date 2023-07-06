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Боец «Коба» рассказал, как вражеские дроны «наводят» на цели российскую артиллерию

06:48 06.07.2023
Российские военные в Артемовске уничтожили БПЛА и получили полезную информацию.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России поделилось кадрами боевой работы подразделений противовоздушной обороны одного из соединений Воздушно-десантных войск в Артемовске.

На кадрах видео с передовой показан момент ежедневной работы подразделения ПВО ВДВ по контролю воздушное пространство над городом. На одном из наблюдательных пунктов ПВО десантники заметили висящий в небе вражеский разведывательный квадрокоптер. После захвата и блокировки дрона в воздухе с помощью противодронового ружья он был сбит метким выстрелом из стрелкового оружия.

«Самое главное меры предосторожности. Там маячки бывают. Поэтому батарейки вытаскиваем, проверяем на наличие взрывных веществ, чтобы не было. После приносим, вытаскиваем флешки, проверяем информацию, места запуска, примерно ориентируем артиллеристов, и наша артиллерия по расчетам их уничтожает», - пояснил начальник ПВО отдельного гвардейского соединения ВДВ с позывным «Коба».

Задача наших бойцов подразделений ПВО ВДВ - не позволить воздушным объектам противника осуществлять разведку и сброс боеприпасов. Для этого десантники оборудовали в городской черте сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют вовремя обнаружить и уничтожить дроны противника. Обнаруженный БПЛА подавляется средствами РЭБ и уничтожается бойцами с помощью противодроновых ружей и стрелкового оружия.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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