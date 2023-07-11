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Двое суток боев: бойцы 42-й дивизии получили награды на Ореховском направлении

21:09 11.07.2023
В результате двухсуточных практически непрерывных боев противник потерял на этом направлении до 90 человек личного состава, 4 танка, из них 3 Leopard, 15 БМП, из которых 6 Bradley.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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В зоне спецоперации получили награды бойцы, которые отразили масштабную атаку украинских боевиков на Ореховском направлении. Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о ходе боев на этом участке. По его словам, боевики наступали несколькими волнами на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии.

В результате двухсуточных практически непрерывных боев противник потерял на этом направлении до 90 человек личного состава, 4 танка, из них 3 Leopard, 15 БМП, из которых 6 Bradley, сказал Шойгу.

Российские военнослужащие получили государственные награды за мужество. По словам командира 42-й дивизии Романа Демурчиева, противник в последнее время изменил тактику своих попыток проводить наступательные действия. Атаки на этом участке продолжаются с 7 июня, сообщил он. И если первое время боевики пытались атаковать на высокой скорости на технике, то теперь пытаются наступать только в пешем порядке при поддержке техники.

«Мы к этому готовились, пусть еще приходят», - сказал Демурчиев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью также сообщил, что в ходе отражения украинской атаки в районе Работино уничтожено более 70 украинских военнослужащих и восемь БМП.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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