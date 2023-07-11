Захарова назвала проходящую в Вильнюсе встречу стран НАТО «фейл-саммитом»

В частности, представитель МИД РФ отреагировала на коммюнике, в котором блок заявил, что не стремится к конфликту с Россией.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе 11-12 июля. В частности, она отреагировала на коммюнике, в котором блок заявил, что не стремится к конфликту с Россией.

«Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем», - написала Захарова в Telegram.

Кроме того, представитель МИД прокомментировала фразу генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Украина не победит в вооруженном конфликте, «вопрос о членстве вообще не будет стоять».

«Фейл-саммит, когда членство не стоит», - написала Захарова.

Ранее в Вильнюсе прошел первый день саммита Североатлантического альянса. В частности, страны организации выпустили коммюнике, в котором назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евроатлантическом регионе. Также участники блока подтвердили обязательство принятия Киева, взятое на саммите в 2008 году в Бухаресте.