Российские военные показали разгромленный американский «Брэдли»

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие показали на видео уничтоженные бронеавтомобили иностранного производства «Брэдли» украинских боевиков в зоне спецоперации.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, военные инженеры установили минное поле на пути техники неприятеля.

Украинские боевики попытались перейти в наступление на передний край обороны подразделений ВС РФ, однако грамотное подготовленное минное поле сорвало попытку противнику. В результате две бронемашины неприятеля были разгромлены.

Ранее командир инженерного взвода рассказал, как его бойцам удалось уничтожить опорный пункт украинских националистов при помощи дистанционного подрыва трофейного гусеничного тягача, который был начинен взрывчаткой.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.