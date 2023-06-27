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Снайперы ЦВО поддержали огнем штурм опорного пункта на Краснолиманском направлении

06:54 27.06.2023
Военнослужащие из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, а потом предотвратили подход у нему подкрепления.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли действия группы специального назначения при захвате опорного пункта украинских боевиков на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. На месте военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава. Дождавшись действия группы, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника.

В результате снайперы обеспечили успешную работу группы и предотвратили подход подкрепления противника. После выполнения задачи они выдвинулись к точке эвакуации.

Снайперы рассказали о своей работе.

«Проходим так, чтобы противник не заметил, потому что помимо наземного наблюдения он использует еще дроны, воздушное наблюдение. Передвигаемся по открытому участку, как правило, бегом, а под деревьями используем особенности местности», - рассказал старший разведчик-снайпер с позывным «Каир».

Выполнение задач требует от снайпера иметь отличную физическую форму, хорошо знать район местности выполнения задачи, уметь быстро принимать решение и владеть способами маскировки на местности. Перед каждой задачей военнослужащие должны рассчитать количество боеприпасов и нужно для задания оборудование.

«До трех дней, но бывало, что и на 10-11 дней уходили (на задания - прим. Ред.), на две недели. По-разному. Могут сказать, что идешь на два дня, а по факту 5-6 дней просидеть. Все зависит от обстановки. Раз поехали два дня, но у противника наступление началось - на неделю прилипли. Невозможно гарантированно сказать, что два дня - и домой», - говорит старший разведчик-снайпер с позывным «Дед».

Ранее Минобороны России показало работу снайперов в ходе боя за овладение опорным пунктом на дальностях, превышающих километр.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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