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Шойгу: западная разведка особо выделяет стойкость бойцов ВС РФ и оперативное реагирование командиров

18:11 11.07.2023
По словам Сергея Шойгу, враг потерял 26 тысяч боевиков с начала контрнаступления.
Шойгу: западная разведка особо выделяет стойкость бойцов ВС РФ и оперативное реагирование командиров
© Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что разведка Запада особо выделяет стойкость бойцов ВС РФ, а также оперативное реагирование командиров.

Глава Минобороны РФ сказал также, что с начала украинского контрнаступления было уничтожено 17 вражеских танков Leopard и 12 боевых машин пехоты Bradley.

Кроме того, с 4 июня противник потерял более 26 тысяч боевиков и трех тысяч единиц различного вооружения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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