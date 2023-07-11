Шойгу: западная разведка особо выделяет стойкость бойцов ВС РФ и оперативное реагирование командиров
По словам Сергея Шойгу, враг потерял 26 тысяч боевиков с начала контрнаступления.
© Фото: Министерство обороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что разведка Запада особо выделяет стойкость бойцов ВС РФ, а также оперативное реагирование командиров.
Глава Минобороны РФ сказал также, что с начала украинского контрнаступления было уничтожено 17 вражеских танков Leopard и 12 боевых машин пехоты Bradley.
Кроме того, с 4 июня противник потерял более 26 тысяч боевиков и трех тысяч единиц различного вооружения.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.