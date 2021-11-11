В России разработали эффективный метод по защите беспилотников от удаленного взлома

Уникальный метод для защиты беспилотных летательных аппаратов от дистанционных атак разработали ученые Южного федерального университета (ЮФУ).

Эффект достигается благодаря технологии самотестирования БПЛА, позволяющей автономно в реальном времени обнаруживать нарушения безопасности и устранять их последствия. По словам создателей, алгоритм распознает попытки взлома с точностью 99 процентов, что на 3-10 процентов превосходит лучшие аналоги. Результаты опубликованы в журнале Sensors. Выдержки приводит РИА Новости.

По словам доцента кафедры безопасности информационных технологий ЮФУ Елены Басан, метод базируется на принципе рефлексии, что позволяет беспилотнику распознавать аномалии в собственном состоянии и устранять их без оператора или внешних систем.

Специалист добавила, что алгоритм оценивает много разных параметров, включая скорость полета, количество спутников, от которых поступает сигнал, и его мощность, загрузку центрального процессора, параметры полета.

«Такое "самосознание" позволяет беспилотнику различать разные типы событий, будь то попытки взлома или воздействие природной среды», - указала Басан.

Алгоритм разработан на основе эффективной математической концепции, основанной на функции расхождения Кульбака-Лейблера, в результате не нужны громоздкие нейросетевые инструменты и серьезные вычислительные мощности. Разработчики отметили, что при пиковой нагрузке алгоритм требует не более 10 процентов ресурсов процессора.