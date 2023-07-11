Командир БДК Рыхлов: корабль может совершать до шести рейсов в день для перевозки через Керченский пролив

Сегодня первый рейс из порта «Кавказ» в порт «Крым» совершил БДК «Оленегорский горняк».

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Командир большого десантного корабля Максим Рыхлов рассказал, как оказывается помощь в разгрузке Керченского моста.

«В дальнейшем будем по необходимости вывозить из Керчи в порт "Кавказ", из порта "Кавказ" в Керчь. Маршрут один и тот же, можем брать легковые автомобили, можем брать грузовые автомобили», - сказал он.

Он отметил, что в случае при необходимости корабль способен выполнять по пять-шесть рейсов в день.

В Минобороны заявили, что большие десантные корабли (БДК) «Калининград» и «Оленегорский горняк» приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив. Они способны принять на борт до 40 автомобилей каждый.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.