Первый БДК доставил из Тамани в Крым десятки гражданских машин

На прошлой неделе большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе из-за огромных пробок.

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Большой десантный корабль прибыл в Крым и доставил на полуостров десятки машин, сообщила корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливались очереди, вызванные ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.

Для решения проблемы на Керченской паромной переправе впервые были задействованы два больших десантных корабля. Каждый из них способен доставить несколько десятков автомобилей, минуя Крымский мост.