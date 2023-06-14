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Госдума приняла в первом чтении поправки о запрете смены пола

Дмитрий Трунов
18:18 14.06.2023
Документ предполагает запрет на соответствующие медицинские и юридические процедуры.
Госдума приняла в первом чтении поправки о запрете смены пола
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект о запрете смены пола, говорится в сообщении на сайте нижней палаты. Документ вводит запрет для медработников делать операции по смене пола, кроме случаев лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Список таких отклонений должно утвердить правительство.

Кроме того, законопроект исключает государственную регистрацию смены пола без операций. Органам ЗАГС запретят вносить изменения в документы на основании медсправок о смене пола. Соответствующие поправки будут внесены в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Авторами законопроекта стали порядка 400 депутатов. Окончательно принять закон планируется в весеннюю сессию.

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