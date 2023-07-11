Врач Болибок описал, как цитокиновый шторм при ковиде помогает победить рак

Коронавирус, попадая в организм, может вызывать мощнейший отклик иммунной системы.

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Аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в беседе со «Звездой» объяснил, каким образом коронавирус может помогать в лечении онкологических заболеваний.

«Я думаю, здесь мы увидели феномен больших чисел, когда миллионы людей болели (коронавирусом. - Прим. ред.), но для кого-то это стало трагедией, а для кого-то, для очень небольшой доли, наоборот, это стало спасением», - сказал врач.

Он отметил, что, по имеющимся данным, такие иммунологические методы лечения онкологических заболеваний использовали еще в Древнем Египте, когда больным с опухолями вводили инфекцию.

Болибок объяснил, что люди, которым удалось излечиться от онкологии с помощью COVID-19, прошли через цитокиновый шторм.

«То есть настолько тяжелые были случаи коронавирусной инфекции, что выбрасываются молекулы внутри организма, которые резко активизируют клетки иммунной системы», - отметил иммунолог.

Он добавил, что одновременно выздоровев от коронавирусной инфекции, им удалось излечиться от онкологии с помощью мощного ответа иммунной системы.

«Коронавирус, попадая в организм, вызывает отклик иммунной системы, как будто начался сепсис, цитокиновый шторм – это отклик иммунной системы на сепсис», - подчеркнул Болибок.

В начале мая этого года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об окончании пандемии коронавирусной инфекции.

