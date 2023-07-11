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Sport24 сообщил о заболевании фигуристки Щербаковой мононуклеозом

Владимир Рубанов
16:49 11.07.2023
Спортсменка включена в резервный состав сборной России на будущий сезон.
Sport24 сообщил о заболевании фигуристки Щербаковой мононуклеозом
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
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Российская фигуристка Анна Щербакова приостановила тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в Новогорске Московской области из-за болезни, сообщает Sport24. По информации издания, у 19-летней спортсменки диагностировали мононуклеоз.

Причина инфекционного мононуклеоза - вирус. Заражение происходит в результате прямого контакта со слюной пациента. Основные симптомы заболевания - общее недомогание, ломота в теле, увеличение и покраснение небных миндалин, а также болезненность лимфатических узлов в зоне шеи и головная боль.

Анна Щербакова завоевала золотые медали Олимпийских игр 2022 года, она чемпионка мира, 3-кратная чемпионка России в женском одиночном катании. Она попала в резервный состав сборной России на будущий сезон, напоминает издание. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесенной операции в августе 2022 года.

Ранее Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортсменка года».

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