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Большунов и Щербакова стали лауреатами Национальной спортивной премии

Сергей Лебедев
20:10 14.12.2022
Церемония вручения прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Большунов и Щербакова стали лауреатами Национальной спортивной премии
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортсменка года». Спортсменом года выбрали трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александр Большунов. 

«Хочу поблагодарить за такую честь. Большая честь здесь находиться. У нас очень много спортсменов, которых можно назвать гордостью», - сказала Анна Щербакова.

Напомним, в этом году Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она набрала за произвольный прокат 175,75 балла и 255,95 балла за обе программы.

Спортсменке в произвольной программе покорились элементы ультра-си: одиночный четверной флип и четверной флип в каскаде. Она стала первой в истории мирового фигурного катания фигуристкой, приземлившей в одной программе два четверных флипа среди женщин.

Александр Большунов сумел на Олимпиаде в Пекине завоевать пять медалей. Три из них золотые.

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