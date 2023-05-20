Момент крушения истребителя F-18 в Испании попал на видео
Истребитель-бомбардировщик F-18 Военно-воздушных сил Испании потерпел крушение на военной базе в Сарагосе. На камеру очевидцев попал момент падения и мощный взрыв.
По данным газеты El Mundo, самолет упал в 12.10 (13.10 мск), когда выполнял показательные маневры над базой. Пилот успел катапультироваться, его доставили в больницу на медицинском вертолете. Причина крушения самолета неизвестна. Пожарные прибыли на место спустя несколько минут и потушили возгорание.
Ранее на Аляске разбились два вертолета AH-64 Apache. Инцидент произошел на базе Форт-Уэйнрайт около города Фэрбанкс, в результате погибло три человека. После этого командование Сухопутных войск США приняло решение оставить авиацию на земле, пока все летчики не пройдут тренинг и проверку на знание протоколов безопасности.