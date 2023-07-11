Шойгу указал руководству «Ремдизеля» на необходимость увеличения темпов производства

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Татарстан в рамках рабочей поездки, чтобы проконтролировать ход выполнения гособоронзаказа.

© Видео: Минобороны России © Фото: MOD Russia, GlobalLookPress

Министр обороны России Сергей Шойгу указал руководству завода «Ремдизель» на необходимость увеличивать темпы производства в рамках государственного оборонного заказа.

Министр обороны России осмотрел на предприятии разные образцы бронетехники, в том числе «Камазы» с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль «Линза», линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТЛБ.

Шойгу отметил, что сейчас работы на заводе идут по графику, некоторые с опережением. Но по возможности нужно наращивать темпы, сказал глава Минобороны.

Сергей Шойгу прибыл в Татарстан в рамках рабочей поездки, чтобы проконтролировать ход выполнения гособоронзаказа.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.