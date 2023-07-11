Володин предложил пересадить органы власти на отечественные автомобили

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил обязать все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупать отечественные автомобили. Такую инициативу спикер озвучил на пленарном заседании 11 июля, обращаясь к главе Минфина РФ Антону Силуанову. Об этом сообщается на сайте Госдумы России.

Володин обратил внимание депутатов и министра, что президент РФ Владимир Путин пользуется отечественным Aurus. Кроме того, он указал на сложную международную ситуацию, в которой, по его словам, нельзя давать врагам России возможность использовать вырученные деньги на поддержку Украины и на поставку Киеву вооружений и техники.

Председатель Госдумы сказал, что выбор отечественных автомобилей сейчас есть, учитывая, что автопроизводители локализуют производство в РФ. Он предложил пересадить на машины российского производства депутатов нижней палаты. Силуанов заверил, что чиновники Минфина тоже готовы пересесть на отечественные автомобили.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак заявил, что с 1 июля запустятся серийные поставки антиблокировочных тормозных систем (ABS) российским автопроизводителям.